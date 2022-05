Unieuro rinnova le offerte solo online: sconti fino al 70% da oggi all'8 Maggio 2022

Con la scadenza delle precedenti offerte, Unieuro rinnova le “Promozioni Solo Online” che scadranno l’8 Maggio 2022 e propongono offerte fino al 70% su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica.

Il TV LG 55UP75006LF da 55 pollici è disponibile a 399,90 Euro, il 46% in meno rispetto ai 749 Euro di listino, mentre il TCL 32ES570F da 32 pollici passa a 229,90 Euro, con un risparmio del 34% se si tiene conto che di listino costa 349,90 Euro.

Non mancano chiaramente le altre offerte di contorno: la confezione con quattro AirTag di Apple viene proposta a 109 Euro: in questo caso la riduzione è di 10 Euro (pari all’8%). Apple Watch Nike Series 6 GPS Only da 40mm, invece, è disponibile a 319 Euro, il 17% in meno rispetto ai 389 Euro di listino.

Fronte smartphone, OnePlus Nord N100 passa a 149,99 Euro, il 24% in meno rispetto ai 199 Euro precedenti, mentre iPhone 12 Mini da 128 gigabyte passa a 659 Euro.

Amazfit GTS 2 Mini nella versione con cassa da 40mm, invece, è disponibile a 69,99 Euro, il 22% in meno dagli 89,99 Euro di listino. Interessante anche lo sconto su Huawei Band 6 AMOLED, a 39,99 Euro, il 33% in meno dai 59,99 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata a questo indirizzo.