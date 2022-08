Unieuro rinnova Offerte Solo Online: sconti su elettronica e informatica fino 7 agosto

Unieuro non solo ha prorogato il Sottocosto Solo Online fino al prossimo 10 agosto, ma ha anche rinnovato le vere e proprie Offerte Solo Online per questa settimana, quindi fino al 7 agosto 2022, includendovi soprattutto dispositivi d’elettronica e d’informatica essenziali e per l’estate in corso.

Il settore audio vede qualche offerta particolare grazie alla soundbar Samsung HW-T420 per il sistema surround casalingo, venduta a 79,99 Euro al posto di 129,99 Euro. Se invece preferite degli speaker portatili da portare con voi anche in spiaggia, allora potete trovare il JBL Flip 5 a 99,99 Euro e il JBL Charge Essential sempre a 99,99 Euro.

Se invece avete bisogno di uno smartphone nuovo, la catena di distribuzione italiana propone OnePlus Nord N100 a 149,99 Euro anziché 199 Euro; OnePlus Nord N10 5G a 279,90 Euro e, ultimo ma non meno importante, il flagship killer di prima generazione OnePlus Nord a 299 Euro al posto di 399 Euro. Coloro che vogliono aggiornare la propria postazione PC o console, invece, potranno acquistare un monitor 2K Samsung Odyssey G5 a 339,90 Euro, quando normalmente costerebbe 429,90 Euro.

Chiudiamo questa rapida rassegna con due computer portatili Huawei a prezzi ottimi: Huawei MateBook 14 con Intel Core i5-1135G7 scende da 1.149 Euro a 799,90 Euro, mentre Huawei MateBook 16 passa da 1.399 Euro a 999 Euro e ha il processore AMD Ryzen 7 5800H.

La lista completa delle promozioni attive esclusivamente online la potete trovare sulla pagina dedicata da Unieuro.

Sempre da Unieuro, peraltro, potete trovare anche il Vero Fuoritutto di agosto 2022 lanciato a inizio settimana.