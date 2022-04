Unieuro rinnova le offerte solo online: sconti sorprendenti fino al 17 Aprile

In giornata odierna, Unieuro rinnova le offerte solo online, le promozioni valide esclusivamente sul sito web della catena di distribuzione, e che propongono “Sconti Sorprendenti” fino al 17 Aprile 2022. Vediamo di cosa si tratta.

L’AirTag di Apple, nella confezione singola, viene proposto a 33,99 Euro, in calo del 2% rispetto ai 35 Euro di listino, mentre l’alimentatore USB-C da 20W sempre targato Apple può essere acquistato a 23,99 Euro: il 4% in meno rispetto ai 25 Euro imposti dal produttore. In offerta troviamo anche l’alimentatore MagSafe di Apple, a 41,99 Euro, il 6% in meno rispetto ai 45 Euro di listino.

Tra gli altri prodotti in offerta segnaliamo l’HP Essential 266 G8 a 479 Euro, con un risparmio del 22% se si prende in considerazione che di listino costa 619 Euro, mentre il Samsung Galaxy Watch4 da 40mm può essere acquistato a 219,90 Euro, il 18% in meno dai 269,90 Euro precedenti.

Fronte smartphone, segnaliamo OnePlus Nord N100 a 149,99 Euro, il 24% in meno rispetto ai 199 Euro di listino. Interessante però anche la memory card SanDisk Ultra da 64 gigabyte, che passa a 14,99 Euro, il 40% in meno rispetto ai 24,99 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.