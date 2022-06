Unieuro rinnova le Offerte Solo Online: tante offerte fino al 26 Giugno 2022

Unieuro rinnova oggi le offerte solo online con una nuova tranche di promozioni che saranno attive fino al 26 Giugno 2022, con tantissimi sconti su prodotti d’elettronica ed informatica.

Il televisore TCL 43P725 da 43 pollici è disponibile a 289,90 Euro, in calo del 27% dai 399,90 Euro di listino. Sempre legato a questo comparto, Unieuro propone un’ampia gamma di telecomandi in offerta, tra cui il Meliconi Gumbody PERSONAL 2 a 9,99 Euro, il 58% in meno dai 23,99 euro di listino, oltre che il Meliconi Personal 5 Plus sempre a 9,99 Euro, anche in questo caso con una riduzione del 58% dai 23,99 Euro precedenti. L’antenna televisiva per interni Meliconi AT-55, invece, passa a 29,99 Euro, il 47% in meno rispetto ai 56,99 Euro precedenti, mentre la AT-52 viene scontata a 24,99 Euro, il 50% in meno dai 50,99 Euro di listino.

Interessante anche la riduzione sul monitor da gaming LG 24GN600 da 24 pollici, con pannello Full HD IPS e refresh rate di 144Hz con tempo di risposta di 1ms, che passa a 189,99 Euro, il 23% in meno dai 249,90 Euro proposti dal produttore.

Tra i prodotti di contorno in offerta segnaliamo il Panasonic RB-M500B, che vengono proposte a 69,99 Euro, il 46% in meno dai 129,99 Euro di listino.

