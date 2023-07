Unieuro rinnova le offerte solo online: tanti prodotti tech in offerta per una settimana

Come di consueto ad inizio settimana, Unieuro rinnova le offerte solo online. Questa volta, fino al 16 Luglio 2023, è possibile godere di un’ampia gamma di promozioni su tantissimi prodotti d’elettronica ed informatica.

iPhone 14 da 128 gigabyte è disponibile, in varie colorazioni, al prezzo di 829 Euro, ma in offerta troviamo anche l’iPhone 14 Pro Max da 128 gigabyte a 1299 Euro, mentre iPhone 14 Plus da 128 gigabyte viene proposto a 979 Euro.

Tra i televisori, segnaliamo l’Hisense QLED 55E77HQ da 55 pollici QLED a 419 Euro, mentre il Samsung Series 6 QE43Q60B da 43 pollici passa a 429 Euro. Interessante anche la riduzione sul Samsung QE65Q80B da 65 pollici che passa a 999 Euro. L’Hisense 85A6DG da 85 pollici è disponibile invece a 1144 Euro, mentre il TCL 32S25200 da 32 pollici è disponibile a 179,99 Euro. Il Teklio TKO32GTV da 32 pollici invece può essere acquistato a 159,99 Euro.

In sconto troviamo anche il robot aspirapolvere iRobot Roomba e5 a 249,90 Euro, oltre che lo smartphone Xiaomi 12 Lite a 329,90 Euro. Il Dyson 360 Heurist passa a 799 Euro, e rappresenta senza dubbio un’ottima occasione per gli interessati.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo, e per le condizioni di vendita e spedizione vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.