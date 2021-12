Unieuro rinnova le Offerte Solo Online: tanti sconti fino al 12 Dicembre

Parallelamente ai Natalissimi di Unieuro, la catena di distribuzione rinova oggi le Offerte Solo Online che saranno disponibili fino al prossimo 12 Dicembre 2021 e propongono un'ampia gamma di offerte e promozioni sui prodotti d'elettronica.

Tra i televisori, segnaliamo il Samsung QE55Q80A da 55 pollici a 748 Euro, il 50% in meno rispetto ai 1499 Euro di listino, mentre l'LG 55UP75006LF da 55 pollici viene proposto a 499,90 Euro, con un risparmio del 33% rispetto ai 749 Euro di listino. Interessante anche lo sconto proposto sull'LG 50UP78006LB da 50 pollici, che passa a 499,90 Euro, il 22% in meno rispetto ai 649 Euro di listino. Sempre fronte TV, segnaliamo anche l'LG OLED 48C1 da 48 pollici a 1199 euro, il 29% in meno rispetto ai 1699 Euro di listino.

Interessanti anche gli sconti sugli smartwatch: l'Amazfit GTS 2 Mini è disponibile a 69,99 Euro, con un risparmio del 22% rispetto agli 89,99 Euro di listino, mentre Apple Watch Series 6 GPS Only con cassa da 40mm in alluminio passa a 349 Euro.

Tra i laptop, invece, segnaliamo il Lenovo Ideapad 3 a 499,90 Euro, il 5% in meno rispetto ai 529,90 Euro di listino.

Per quanto riguarda gli altri dispositivi in offerta, invece, segnaliamo l'Amazon Echo Show 8 a 69,99 Euro, il 36% in meno rispetto ai 109,99 Euro imposti dal produttore.