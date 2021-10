Unieuro rinnova le Offerte della Settimana: ecco i migliori sconti di Ottobre 2021

Mentre Mediaworld lancia gli Sconti Solo Per Oggi a tema Apple, anche Unieuro rinnova le Offerte della Settimana, che appunto saranno disponibili per i prossimi sei giorni. Le offerte sono molto interessanti ed includono tanti prodotti.

Amazon Echo Show 5 viene proposto a 64,99 Euro, il 23% in meno rispetto agli 84,99 euro di listino. Interessante anche lo sconto sul monitor Lenovo G25 da 24,5 pollici, che Unieuro sconta a 199,99 Euro: il risparmio è del 28% se si confronta con i 279,90 Euro imposti dal produttore.

L'iPhone SE da 128 gigabyte, invece, passa a 519 Euro, il 5% in meno rispetto ai 549 Euro di listino.

Non mancano gli sconti di contorno interessanti: il lettore BluRay 4K Sony BDPS6700, invece, passa a 129,99 Euro, il 7% in meno rispetto ai 139,99 Euro precedenti. La soundbar JBL Cinema SB120 a 2.0 canali con potenza di 110W può essere acquistata a 119,99 Euro, il 20% in meno dai 149,99 Euro precedenti.

Tra le offerte non tech però segnaliamo anche quella sullo Xiaomi Mi Electric Scooter Essential a 279,90 Euro, il 20% in meno se si confronta con i 349,90 Euro di listino.

La lista completa delle offerte può essere consultata direttamente a questo indirizzo. Per tutti i dettagli sui costi di spedizione e consegna, consigliamo di visitare le pagine dei singoli prodotti.