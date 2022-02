Unieuro rinnova le Offerte a Tempo: anche iPhone 13 Pro Max in sconto

Nel giorno in cui Mediaworld lancia il Red Price in occasione del San Valentino, Unieuro rinnova le proprie offerte a tempo e propone un'ampia gamma di nuovi sconti, tra cui segnaliamo anche alcuni prodotti Apple.

iPhone 13 Pro Max da 512 gigabyte viene scontato a 1.599 Euro, in calo rispetto ai 1.639 Euro di listino, mentre Apple Watch Series 3 GPS Only con cassa da 42mm in alluminio grigio siderale è disponibile a 239 Euro, dai 259,99 Euro di listino. L'iPad Air da 10,9 pollici di quarta generazione, nella configurazione WiFi Only con 64 gigabyte di memoria interna viene proposto a 599 Euro, rispetto ai 669 Euro precedenti.

Tra gli altri prodotti in offerta segnaliamo l'Asus ZenFone 8 da 549,90 Euro, dai 699 Euro imposti dal produttore.

Infine, segnaliamo la promozione sul laptop HP Essential 250 G8, con schermo da 15,6 pollici processore Intel Core i3, SSD da 256 gigabyte, 8 gigabyte di RAM e Windows 11 Home come sistema operativo. Il prezzo proposto è di 499,90 Euro, il 12% in meno rispetto ai 569 Euro di listino.

Per scoprire la data di scadenza delle offerte, vi rimandiamo alle singole pagine, in cui sono presenti anche tutte le informazioni del caso sui costi per la consegna ed il ritiro in negozio.