Unieuro rinnova Offerte a Tempo: MacBook Air con chip M1 a meno di 1.000 Euro

Come ogni inizio settimana, Unieuro non solo ha rinnovato le Offerte Solo Online proponendo una moltitudine di dispositivi d’elettronica e informatica in promozione, ma anche le Offerte a Tempo. Tra queste, evidenziamo specialmente il MacBook Air con chip M1 in sconto a meno di 1.000 Euro.

Tra i vari prodotti Apple temporaneamente in offerta il MacBook Air del 2020 è certamente uno dei più interessanti, dotato del chip proprietario Apple Silicon M1 con CPU e GPU octa-core prodotti a 5 nanometri, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB lato archiviazione e schermo da 13,3 pollici con risoluzione pari a 2560 x 1600 pixel. Il sistema operativo alla prima accensione, dunque, è macOS Big Sur.

Il prezzo a cui viene proposto il computer portatile della Mela è pari a 949 Euro, quando normalmente risulta disponibile a 1.159 Euro; in altri termini, si parla di un risparmio del 18% sul prezzo di listino. Il pagamento potrà essere effettuate anche in 3 rate senza interessi con PayPal e sarà possibile richiedere la consegna a domicilio o il ritiro in negozio a costo zero.

Notiamo, infine, che nella pagina dedicata alla singola offerta risulta mancare una chiara tempistica di conclusione della offerta; eppure, nella homepage di Unieuro viene indicata la scadenza tra 6 giorni circa, ovvero alle 23:59 di domenica 15 maggio 2022. Se siete particolarmente interessati al MacBook Air M1 del 2020, dunque, valutate attentamente la possibilità di acquisto grazie a questa occasione limitata.

Sempre oggi abbiamo anche visto i nuovi “Sconti Con I Fiocchi” di Euronics.