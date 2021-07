Unieuro rinnova il sito e sconta il nuovo iMac da 24 pollici ed il Galaxy S21 Ultra 5G

Cambio di look per l'Unieuro Shop online. Il sito web ufficiale della catena di distribuzione d'elettronica si rifà il design ed in occasione di questo rinnovamento lancia subito una nuova serie di offerte che saranno disponibili per la prossima settimana.

L'iMac di Apple nella variante con schermo da 24 pollici Retina 4.5K, chip Apple M1 con GPU 7-core, SSD da 256 gigabyte ed 8 gigabyte di RAM può essere acquistato a 1429 Euro, il 4% in meno rispetto ai 1499 Euro di listino.

In offerta troviamo anche l'iMac, sempre da 24 pollici con display Retina 4.5K e chip Apple M1, ma GPU 8-core, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 512 gigabyte. Il prezzo proposto da Unieuro è di 1879 Euro, il 3% in meno rispetto ai 1949 Euro di listino.

Tra gli sconti che scadranno alle 23:59 del 20 Luglio 2021, però, segnaliamo anche quello sul Samsung Galaxy S21 Ultra 5G nella variante con 512 gigabyte di storage e 12 gigabyte di RAM. Lo smartphone può essere acquistato a 1349 Euro, il 7% in meno rispetto ai 1459 Euro di listino.

Ovviamente è possibile aggiungere lo Smile Service per la copertura da danni accidentali ed effettuare il pagamento veloce con PayPal che garantisce maggiore sicurezza con le transazioni.