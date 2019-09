Unieuro, ripartono gli sconti speciali fino al 24 Settembre

Ripartono gli "Unieuro Special" sul sito web ufficiale della catena di distribuzione. Fino al 24 Settembre sarà infatti possibile portare a casa svariati prodotti d'elettronica ed informatica a prezzi scontati, tra cui smartphone, televisori e laptop.

Tra i prodotti maggiormente presenti nel listino figura l'iPad Air con processore A10 e 128GB di memoria interna, con supporto anche alle SIM per la connettività cellular, il quale può essere portato a casa a 499 Euro. E' anche disponibile la versione da 32GB, a 419 Euro rispetto ai 489 Euro di listino.

Per quanto riguarda i notebook, l'ASUS VivoBook 15 con schermo da 15,6 pollici e processore Intel Core i7 di ottava generazione ed SSD da 512GB è disponibile ad 849,99 Euro, il 19% in meno rispetto ai 1.049,99 Euro di listino.

A livello di smartphone l'offerta non è molto ampia, ma Asus ZenFone Max con schermo da 5,5 pollici, 3GB di RAM e 32GB di memoria interna passa da 159,99 a 119,99 Euro, mentre Huawei P Smart da 64GB è disponibile a 169,90 Euro.



La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo. Nella lista sono presenti anche prodotti non legati al mondo della tecnologia, tra cui trolley per i viaggi o biciclette elettriche e non.