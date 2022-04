Unieuro Risparmio Vero Apple: sconti su iPhone 13, Apple Watch, AirPods e Mac

E’ notizia di qualche giorno fa che Unieuro ha lanciato il nuovo volantino Risparmio Vero, che sarà attivo fino al prossimo 10 Aprile 2022 e propone tanti sconti. Tra le promozioni ce ne sono alcune che riguardano anche i dispositivi Apple come iPhone, Apple Watch, AirPods, iPad e Mac.

iPhone 13 da 128 gigabyte è disponibile ad 829 Euro, in calo dell’11% rispetto ai 939 Euro di listino, con un risparmio di 110 Euro: lo smartphone può essere acquistato nelle colorazioni mezzanotte, rosa, galassia, blu e verde. In offerta troviamo anche l’iPhone 13 Pro da 128 gigabyte, che è disponibile al prezzo di 1149 Euro, il 3% in meno rispetto ai 1189 Euro imposti dal produttore ed anche in questo caso sono disponibili varie colorazioni.

Apple Watch SE GPS Only con cassa da 40mm in alluminio invece passa a 299 Euro, il 3% in meno dai 309 Euro di listino, mentre se si opta per la variante da 44mm il prezzo sale a 329 Euro: in questo caso il risparmio è del 2%.

In offerta segnaliamo anche il MacBook Air da 13 pollici con chip M1, SSD da 256 gigabyte ed 8 gigabyte di RAM, che passa a 954 Euro, il 17% in meno rispetto ai 1159 Euro di listino. In offerta anche il Mac Mini M1 con SSD da 256 gigabyte ed 8GB di RAM, che viene proposto a 699 Euro, il 14% in meno dagli 819 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata attraverso questo indirizzo.