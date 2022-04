Unieuro Risparmio Vero, disponibile PC Desktop con RTX 3060 Ti a meno di 1000 Euro

In contemporanea alle intriganti promozioni su Apple Watch e iPhone disponibili da Unieuro nel contesto delle “Offerte a Tempo”, presso la stessa catena potrete trovare anche un PC Desktop da gaming con GPU RTX 3060 Ti in sconto sotto i 1.000 Euro. Vediamo assieme le specifiche tecniche e fino a quando varrà questa offerta specifica.

Il computer in questione è il modello HP Pavilion TG01-2133nl, venduto da Unieuro a 999 Euro al posto dei 1.199 Euro di listino: come capirete non c’è un distacco notevole dalla cifra riportata in apertura, ma si tratta pur sempre di un calo interessante sotto la “soglia psicologica” dei 1.000 Euro che, soprattutto di questi tempi, potrebbe convincere qualche consumatore ad acquistare un PC con una scheda video di ultima generazione normalmente introvabile.

Il PC in formato mini tower è dotato del processore AMD Ryzen 5 5600G con chip grafico Radeon Graphics integrato e frequenza Turbo pari a 4,4 GHz, mentre la scheda video dedicata è la NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti. Lato memoria troviamo 8 GB di RAM DDR4 operativa a 3.200 MHz, accompagnata da una unità SSD da 512 GB. L’alimentatore, dunque, è da 500W. Infine, il sistema operativo al lancio è Windows 11 Home.

Ovviamente c’è un importante margine di miglioramento delle specifiche in seguito all’acquisto, ma resta pur sempre una base interessante su cui lavorare per concedersi del tempo con i propri videogiochi preferiti.

