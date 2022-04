Unieuro Risparmio Vero, disponibili due Android TV DVB-T2 a meno di 200 Euro

Siete ancora alla ricerca di un televisore compatibile con il formato DVB-T2 e non volete spendere molto? Non preoccupatevi, Unieuro ha i modelli perfetti per voi: con il volantino “Risparmio Vero” attivo fino al 10 aprile prossimo potrete acquistare, infatti, due smart TV DVB-T2 a meno di 200 Euro.

Si parte, in ordine di prezzo, dal modello più economico United LED24HS82A11 venduto a 149,99 Euro al posto di 179,99 Euro. Non si tratta certamente di uno dei televisori più ricercati sul mercato, eppure il suo schermo LED HD Ready (1366 x 768 pixel) da 24 pollici si rivela perfetto per ambienti dove non è necessario o dove non trova spazio un TV più imponente. Il sistema operativo Android TV, poi, fornisce molta versatilità grazie al Google Play Store e alla disponibilità di molte app per guardare contenuti in streaming.

In alternativa, potrete puntare al televisore SABA SA32S77A11 proposto dalla catena di distribuzione a 189,99 Euro anziché 249,90 Euro. Anche in questo caso il marchio non è particolarmente noto, ma resta un modello di potenziale interesse data la dotazione di uno schermo LED HD Ready da 32 pollici di diagonale con supporto alle tecnologie HLG e HDR10. Non manca anche qui il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre, mentre il sistema operativo resta sempre la piattaforma Android TV di casa Google.

Ricordiamo ancora una volta che le offerte in questione scompariranno dal sito di Unieuro il 10 aprile 2022, ovverosia tra quattro giorni. In altri termini, se dovessero risultare di vostro effettivo interesse vi consigliamo caldamente di procedere con l'acquisto nei prossimi giorni, magari il prima possibile così da evitare il possibile esaurimento delle scorte a disposizione della catena di negozi. Del resto, si sa: la convenienza attira sempre.

