Unieuro risponde ad Amazon con lo Speciale Apple: offerte fino al 10 Settembre

In risposta alle offerte di Settembre di Amazon, Unieuro rilancia il proprio "Speciale Apple" che, come avvenuto anche in passato, propone un'ampia serie di offerte su smartphone, tablet ed accessori della compagnia di Cupertino.

Alle offerte su Airpods ed AirPods Pro, che possono essere acquistate rispettivamente a 129 e 199 Euro, si aggiungono anche altre promozioni molto interessanti.

iPhone 11 da 128 gigabyte, ad esempio, viene proposto a 799 Euro, il 10% in meno rispetto agli 889 Euro di listino. Interessante anche l'offerta su iPhone SE di seconda generazione da 128GB, che con le AirPods in abbinata passa a 649 Euro, mentre la variante con 64 gigabyte di memoria è disponibile a 599 Euro.

Un'offerta analoga è disponibile anche sull'iPad di settima generazione con diagonale da 10,2 pollici, il cui modello WiFi Only con 32 gigabyte di memoria ed Apple Pencil in abbinata è disponibile a 439 Euro, anche in questo caso con una riduzione del 10%.

Offerte anche su Apple Watch. La Series 3 con cassa da 38mm in alluminio con AirPods in regalo è disponibile a 349 Euro, mentre Apple Watch Series 5 con cassa da 44mm (sempre in alluminio) viene scontato del 6% a 459 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata a questo indirizzo. Su alcuni viene anche garantita la consegna gratuita. La scadenza è prevista il 10 Settembre.