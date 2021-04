Unieuro risponde a Mediaworld: fino al 22% di sconto su iPhone 12 ed AirPods

Dopo gli sconti Mediaworld di oggi, Unieuro risponde con una serie di promozioni dedicate ai prodotti Apple, tra cui troviamo gli iPhone 12 e le AirPods.

Nel giorno in cui Unieuro ha lanciato il nuovo volantino di Aprile 2021, segnaliamo un'ampia gamma di promozioni proposte dalla catena di distribuzione sugli smartphone Apple.

iPhone 12 da 64 gigabyte è disponibile a 779 Euro nelle colorazioni nero, blu, bianco, verde e (PRODUCT)RED, con un risparmio di 160 Euro rispetto ai 939 Euro di listino. In offerta però troviamo anche iPhone 12 Mini, che nel taglio di memoria da 128 gigabyte passa a 749 Euro, in calo del 15% dagli 889 Euro di listino.

iPhone 12 Pro Max da 128 gigabyte, invece, passa a 1239 Euro: in questo caso la riduzione è solo del 3% rispetto al prezzo di listino di 1289 Euro imposto da Apple.

Tra i prodotti disponibili a prezzo ridotto troviamo anche le AirPods con case di ricarica Lightning, a 139 Euro dai 179 Euro di listino.

Unieuro propone la consegna gratuita su tutti i prodotti in questione, con possibilità di effettuare il ritiro in negozio a costo zero. Sempre tramite le schede prodotto è anche possibile aggiungere l'assistenza supplementare AppleCare+ semplicemente pagando il supplemento previsto da Apple. La lista completa degli sconti è disponibile qui.