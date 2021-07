Unieuro risponde a Mediaworld: fino al 43% di sconto su smart TV LG, e ci sono dei regali!

Se da una parte Mediaworld solo per oggi sta proponendo offerte su TV LG, Samsung e Sony, dall’altra la catena di negozi Unieuro garantisce fino al 43% di sconto su diversi smart TV 4K DVB-T2 a marchio LG, tra cui anche alcune novità per il 2021. Non mancano pure dei regali inclusi con alcuni TV, tra cui Google Nest Hub 2 e auricolari LG.

Partiamo dalle offerte meno costose che, tra l’altro, sono anche le uniche due che includono Google Nest Hub 2 a una cifra estremamente competitiva. Partiamo dal modello LG NanoCell 43NANO756PA con display 4K Ultra HD da 43 pollici, dotato del sistema operativo proprietario WebOS e funzionalità come HDR / HDR 10 / HLG, decoder audio Dolby Digital e l’immancabile supporto a DVB-T2 e DVB-S2, per uno sconto che porta il prezzo da 798,99 Euro a 449,90 Euro.

Il secondo modello è LG 55UP75006LF, televisore sempre rilasciato nel 2021 e dotato del sistema operativo WebOS, ma con pannello da 55 pollici Ultra HD 4K, supporto a HDR / HDR 10 / HLG e decoder audio Dolby, il tutto per 479,90 Euro anziché 848,99 Euro. Per questi due modelli ci teniamo a far presente ai lettori che l’iniziativa che regala Google Nest Hub 2 durerà fino al 22 luglio.

Salendo di prezzo troviamo lo smart TV LG NanoCell NANO81 a 699 Euro contro i 1.049 Euro di listino, ovvero uno sconto del 33%. Anche questo è un televisore con display 4K Ultra HD da 55 pollici, tecnologia NanoCell, supporto all’HDR e decoder audio Dolby Digital.

Per chi volesse esagerare, invece, sono disponibili anche il televisore LG OLED65CX6LA.AEU a 1.969 Euro anziché 2.499 Euro, al quale però va aggiunto un 5% di Extra Sconto nel caso in cui si decida di procedere con l’acquisto online. Questo smart TV ha un pannello OLED Ultra HD 4K da 65 pollici, supporto a HLG Pro / HDR 10 Pro e Dolby Vision lato video, mentre lato audio si nota il decoder avanzato Dolby Atmos.

In alternativa, Unieuro propone anche il modello LG OLED65C15LA 2021 a 2.299 Euro anziché 2.848,99 Euro, anch’esso dotato di display OLED 4K Ultra HD da 65 pollici ma con processore α9 Gen4. All’acquisto verranno regalati anche gli auricolari LG Tone Free FN6 e sarà possibile ottenere fino a 1000 Euro di cashback consegnando il vecchio televisore.

Ricordiamo, infine, che con il cambio di estetica del sito Unieuro ha lanciato una serie di offerte esclusive per questa e la prossima settimana.