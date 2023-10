Unieuro risponde a Mediaworld con il Sottocosto: offerte imperdibili fino al 15 Ottobre

In risposta al Sottocosto di Mediaworld, anche Unieuro lancia oggi il nuovo volantino che si chiama anch’esso Sottocosto e fino al 15 Ottobre propone una serie di offerte imperdibili su tanti prodotti d’elettronica.

Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite del 2022 è disponibile in offerta a 279,90 Euro , in calo dai 439,90 Euro di listino. In sconto però troviamo anche l’iPad di nona generazione, che è disponibile in offerta a 299 Euro, con un risparmio del 31% dai 439 Euro imposti dal produttore.

Sconti anche sui prodotti Dyson. L’aspirapolvere Dyson V15 Detect Absolute è disponibile a 599 Euro, il 25% in meno dai 799 Euro di listino, mentre il Dyson V8 è disponibile a 299 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 399 Euro imposti dal produttore.

In offerta troviamo anche il MacBook Air da 13 pollici con processore M1, che passa ad 899 EUro, in calo dai 1229 Euro di listino, mentre lo Xiaomi 32A2 da 32 pollici è disponibile in offerta a 159,99 Euro, il 35% in menorispetto ai 249,90 Euro di listino. Interessante anche la promozione sul Mac Mini con M2 Core, che passa a 599 EUro, dai 729 Euro imposti dal produttore.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.