Unieuro risponde a Mediaworld: Sottocosto con offerte top fino al 17 Ottobre

A pochi minuti dal lancio del Sottocosto di Mediaworld, arriva la risposta di Unieuro che fino al 17 Ottobre propone un volantino, valido sia nei negozi che online, dallo stesso nome.

Tra le offerte del volantino citiamo il MacBook Air da 13 pollici con chip M1, GPU 7-core, SSD da 256 gigabyte ed 8 gigabyte di RAM a 959 Euro, il 21% in meno rispetto ai 1228 Euro di listino. Interessante, però, sempre dal fronte Apple l'iPhone 12 Pro da 128 gigabyte a 989 Euro, con un risparmio del 7% rispetto ai 1069 Euro di listino. L'iPad Air da 10,9 pollici di quarta generazione, WiFi Only e con 64 gigabyte di memoria interna invece è disponibile a 569 Euro: in questo caso la riduzione è del 14% rispetto ai 669 Euro di listino.

Tra i TV, invece, segnaliamo il Sony Bravia XR55X90K da 55 pollici a 999 Euro, il 33% in meno rispetto ai 1499 Euro di listino, ma anche l'LG 65UP75006LF da 65 pollici a 599,90 Euro, il 36% in meno dai 949 Euro di listino. Il Samsung QE65Q80A da 65 pollici, invece, è disponibile a 1199 Euro.

In sconto segnaliamo anche il Samsung Galaxy Z Flip3 5G a 1149 Euro, il 16% in meno rispetto ai 1378,99 Euro imposti ad Samsung.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.