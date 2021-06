Unieuro risponde al Prime Day: offerta e sconto extra su TV Sony 4K 2021

Mentre Amazon entra nelle ultime ore del Prime Day 2021, si fa notare una promozione lanciata da Unieuro. Lo sconto è relativo a un televisore 4K di Sony uscito nel 2021.

Più precisamente, il modello Sony BRAVIA KD65X81J viene proposto a un prezzo pari a 982 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che solitamente il costo del prodotto sarebbe di 1199 euro. In parole povere, già così lo sconto è del 18%, ovvero di 217 euro. Tuttavia, non è finita qui: infatti, il televisore rientra anche nell'iniziativa che consente di ottenere un ulteriore risparmio extra del 5% direttamente in carrello. Questo significa che il prezzo finale diventa 962,90 euro (per un risparmio totale di 236,10 euro, sono già inclusi 30 euro di spese di spedizione per prodotti di grandi dimensioni).

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente, considerando anche il fatto che si tratta di un modello di recente uscita. Il televisore dispone di una pannello da 65 pollici con risoluzione 4K (4096 x 2160 pixel), nonché di Google TV (quindi non mancano tutte le funzionalità smart del caso). Immancabile inoltre il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di Amazon Italia né sul sito Web di MediaWorld.