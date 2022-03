Unieuro, robot aspirapolvere Rowenta in offerta al 62% in meno del solito

Dopo aver trattato un'offerta di Unieuro su un portatile da gaming, torniamo ad approfondire quanto disponibile sugli "scaffali virtuali" della nota catena. In questo contesto, abbiamo notato una promozione su un robot aspirapolvere di Rowenta.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Rowenta RR6825 Explorer Serie 20 RR6825WH viene ora proposto a un prezzo pari a 140 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto sarebbe di 369,90 euro. In parole povere, c'è uno sconto del 62%, ovvero si possono risparmiare 229,90 euro. Insomma, capite bene che potrebbe trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente.

Questo anche in virtù del fatto che il prodotto viene venduto dai rivenditori di Amazon Italia, al momento in cui scriviamo, a un prezzo di partenza di 181 euro (118,14 euro per il prodotto usato). Per il resto, da MediaWorld il costo del robot aspirapolvere è pari a 149,99 euro. La promozione di Unieuro può dunque risultare potenzialmente intrigante anche per via di quanto proposto dagli altri store online.

Per il resto, la capacità del raccoglitore della polvere è di 0,25 l, l'autonomia stimata è di 150 minuti e non mancano 3 modalità di pulizia. Il tempo di ricarica è di 6 ore e ovviamente sono presenti le classiche funzionalità che ci si aspettano da un prodotto di questo tipo (ad esempio, la gestione degli ostacoli).