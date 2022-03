Unieuro, robot aspirapolvere Xiaomi scontato del 25%: ottimo prezzo

Non c'è solamente lo sconto sullo smartphone Xiaomi 11T da Unieuro. Infatti, la ben nota catena ha messo in offerta anche un altro prodotto del popolare brand. Più precisamente, in offerta c'è un robot aspirapolvere di Xiaomi.

In particolare, il modello Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P in colorazione White viene ora venduto a un costo pari a 299,90 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere sul sito Web della popolare catena, generalmente il prezzo a cui verrebbe venduto il prodotto sarebbe di 399,90 euro. Basta dunque effettuare un rapido calcolo per comprendere che c'è uno sconto del 25%, o meglio si possono risparmiare 100 euro.

In ogni caso, lo sconto rientra nell'iniziativa Speciale Aspirazione di Unieuro, che rimarrà attiva fino al 27 marzo 2022. Insomma, ci saranno ancora diversi giorni per poter usufruire della promozione in seguito alla pubblicazione di questa notizia. In ogni caso, il prodotto coinvolto dispone di una capacità del raccoglitore della polvere di 0,5 l, nonché di una batteria da 3.200 mAh.

Per il resto, approfondendo quanto proposto dagli altri principali store online per quel che concerne questo specifico prodotto, abbiamo notato che il robot aspirapolvere viene venduto a 399,99 euro sul portale ufficiale di Xiaomi. Da MediaWorld, invece, il prezzo sarebbe pari a 299,99 euro, ma al momento in cui scriviamo il modello non risulta disponibile. Per quel che riguarda, invece, Amazon, in questo caso il prodotto viene venduto a 349,99 euro (senza passare per rivenditori). Insomma, la promozione di Unieuro può rivelarsi interessante sotto diversi punti di vista.