Unieuro: router Huawei con Wi-Fi 6 Plus in offerta a metà prezzo

Non ci sono solamente sconti su TV LG da Unieuro in questo periodo. Infatti, la nota catena sta proponendo parecchie offerte su prodotti tecnologici. Tra le varie promozioni, è bene analizzare quella relativa a un router Huawei con supporto al Wi-Fi 6 Plus.

Infatti, la nota catena propone il modello Huawei WiFi AX3 a un prezzo di 49,99 euro mediante il suo portale ufficiale. Stando a quanto si può leggere sul sito Web di Unieuro, in genere il costo del prodotto sarebbe pari a 99,99 euro. Questo significa che si tratta di uno sconto di 50 euro. In parole povere, il router viene proposto a metà prezzo.

Vi ricordiamo che il Wi-Fi 6 Plus è uno standard "potenziato" basato sulla sesta generazione, presentato da Huawei a inizio 2020 proprio con il router WiFi AX3. Per il resto, il dispositivo monta una CPU Gigahome quad-core operante alla frequenza massima di 1,4 GHz. Non mancano quattro porte Ethernet e quattro antenne.

Dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che il prodotto viene venduto a un prezzo ancora più basso mediante il portale ufficiale di Huawei. Infatti, in questo caso il costo è pari a 49,90 euro. Amazon Italia propone invece il router a 54,52 euro, mentre da MediaWorld il prezzo è di 54,99 euro.

Insomma, sembra trattarsi di un buon momento in generale per mettere le mani sul prodotto.