Unieuro Samsung Days: 600 Euro di sconto sul TV RU8000 da 55'

Come abbiamo avuto modo di raccontare, sono partiti oggi da Unieuro i Samsung Days, i nuovi sconti proposti dalla catena di distribuzione su tantissimi prodotti della società coreana. Tra questi, segnaliamo un TV da 55" 4K.

Si tratta del modello RU8000 del 2019, che nella variante da 55" 4K UHD può essere portato a casa a 499 Euro, per uno sconto pari al 54% se si considera che il prezzo di listino è di 1099 Euro.

Il TV è basato sul singolo chip UHD Processor che ottimizza il contrasto e gestisce l'HDR per garantire una resa visiva ideale per la visione delle immagini. E' presente anche la funzione UHD Dimming che dividendo lo schermo in sezioni è in grado di ottimizzare i vari aspetti dell'immagini. A questo si aggiunge la tecnologia FreeSync VRR che riduce il lag, un aspetto da non sottovalutare durante le sessioni di gaming. Garantito ovviamente il supporto alla tecnologia HDR, a cui si aggiunge anche la funzionalità Universal Guide che è disponibile anche in Italia ed è in grado di offrire suggerimenti sui contenuti da vedere sulla base dei propri gusti personali, proprio come un assistente personale.

A proposito di assistenti personali, è presente il supporto ad Amazon Alexa ed a Google Assistant.

Unieuro garantisce anche la consegna a casa gratuita.