Unieuro, al via i Samsung Dream Days: IVA tagliata su tutti i prodotti

In risposta all'iPhone Week di Mediaworld, Unieuro lancia oggi i Samsung Dream Days, 10 giorni di sconti su tanti prodotti della compagnia coreana, su cui viene proposto anche il taglio dell'IVA.

Nello specifico, come si può leggere direttamente nella pagina dedicata sul sito Unieuro, la catena di distribuzione proporrà due tipi di sconto IVA:

Sconto IVA del 18,04% su tutti i prodotti Samsung

su tutti i prodotti Samsung Doppio Sconto IVA del 36% su grandi, piccoli elettrodomestici e climatizzatori Samsung

Tra le super offerte citiamo quella sul TV Samsung QLED 4K da 55 pollici, che viene proposto a 699 Euro rispetto ai 1299 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy S21 FE 5G passa a 609 Euro, con un risparmio di 160 Euro dai 769 Euro imposti dal produttore.

Interessante però anche la promozione sul Samsung Galaxy Book, che passa a 499 Euro, il 29% in meno rispetto ai 709 euro di listino, ma il Samsung Galaxy Watch4 Classic è disponibile a 279,90 Euro, con un risparmio del 30% se si confronta con i 399,90 Euro imposti da Samsung. In offerta anche il Samsung Galaxy Tab A8 da 10,5 pollici nella configurazione WiFi Only e 3 gigabyte di RAM, che passa a 179,99 Euro, il 27% in meno rispetto ai 249 Euro di listino.

Come sempre, per le condizioni di vendita e spedizione vi rimandiamo alle singole pagine dei prodotti.