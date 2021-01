Unieuro, Samsung Galaxy A10 in offerta a ottimo prezzo: superata Amazon

In seguito all'avvio dell'iniziativa "Speciale Samsung", "torniamo" da Unieuro per via di un'altra promozione relativa al mondo dei dispositivi mobili. In particolare, si tratta anche in questo caso di uno smartphone di Samsung, che non rientra però nella succitata iniziativa. Più precisamente, ci riferiamo a Samsung Galaxy A10.

Infatti, quest'ultimo modello viene proposto a un prezzo di 119 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Stando al sito Web della nota catena, solitamente il prezzo sarebbe di 159,90 euro, quindi già così si tratterebbe di uno sconto del 25%. Non è tuttavia finita qui, in quanto il prodotto rientra anche nell'iniziativa che permette di ottenere un ulteriore 5% di risparmio. In parole povere, aggiungendo il prodotto al carrello, il prezzo finale diventa 113,05 euro, per uno sconto totale di 46,85 euro. Vi ricordiamo che lo smartphone monta 2GB di RAM e 32GB di memoria interna, strizzando l'occhio agli utenti meno esigenti. L'unica colorazione disponibile da Unieuro al momento in cui scriviamo è quella Blu.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online che vendono prodotti tecnologici sul mercato italiano, abbiamo notato che i rivenditori di Amazon Italia vendono Samsung Galaxy A10 a 149 euro. Non siamo invece riusciti a trovare lo smartphone sul portale ufficiale di MediaWorld.

Insomma, l'offerta lanciata da Unieuro potrebbe risultare interessante per chi sta cercando, senza troppe pretese, uno smartphone dal prezzo particolarmente economico.