Unieuro, Samsung Galaxy A20e al prezzo più basso con questa combinazione

In seguito all'offerta relativa allo smartphone Realme 6, si torna a parlare degli sconti in campo tecnologico effettuati da Unieuro. Più precisamente, rimaniamo nel mondo dei dispositivi mobili, dato che il prodotto coinvolto è Samsung Galaxy A20e.

Quest'ultimo viene venduto a un prezzo di 129 euro sul sito ufficiale di Unieuro. Stando a quest'ultimo, in precedenza il costo del dispositivo era pari a 169,90 euro, quindi già così si tratta di un risparmio di 40,90 euro. Tuttavia, vi ricordiamo che in questi giorni è attiva la promozione che consente di ottenere un 5% di sconto extra su vari prodotti del catalogo. Tra i modelli che rientrano in questa promozione, c'è proprio Samsung Galaxy A20e e, infatti, aggiungendolo al carrello il prezzo scende a 122,55 euro.

Insomma, stiamo parlando di una combinazione di offerte che alla fine della fiera consente di portarsi a casa lo smartphone con uno sconto pari a 47,35 euro. Le colorazioni disponibili sono quelle Black, Blue, White e Orange. Vi ricordiamo che il dispositivo monta 3GB di RAM e 32GB di memoria interna.

Dando un'occhiata agli altri store principali, abbiamo notato che anche MediaWorld ha scontato Samsung Galaxy A20e. Tuttavia, in questo caso non c'è lo sconto del 5% e quindi il prezzo è di 129,99 euro. Per quanto riguarda, invece, i rivenditori di Amazon Italia, in questo caso l'esborso richiesto è di 129 euro. Insomma, per il momento, Unieuro sembra essere "in vantaggio".