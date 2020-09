Unieuro, Samsung Galaxy A21s in offerta: il prezzo cala e Amazon è superata

In seguito all'offerta relativa alla Limited Edition della NOW TV Stick, torniamo dalle parti di Unieuro per via di un'altra promozione interessante. Tuttavia, questa volta ci spostiamo nel mondo dei dispositivi mobili, dato che il prodotto scontato dalla nota catena è lo smartphone Samsung Galaxy A21s.

I più attenti tra di voi si ricorderanno che questo modello era già stato messo in offerta a inizio settembre 2020. Tuttavia, adesso Unieuro è scesa sotto la "barriera psicologica" dei 150 euro attraverso una combinazione di offerte. Infatti, Samsung Galaxy A21s viene proposto a 157 euro tramite il sito ufficiale di Unieuro, ma il prodotto rientra nell'iniziativa che consente di ottenere un 5% di risparmio extra e, dunque, basta aggiungerlo al carrello per far scendere il prezzo finale a 149,15 euro. Lo smartphone coinvolto dispone di 3GB di RAM e 32GB di memoria interna e la colorazione offerta a questo prezzo è quella nera.

Dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che da MediaWorld il succitato smartphone viene venduto a 159,99 euro, ovvero 10,84 euro in più di Unieuro. Per quanto riguarda, invece, i rivenditori di Amazon Italia, essi propongono Samsung Galaxy A21s a 151 euro, ovvero 1,85 euro in più di Unieuro. Insomma, la "battaglia all'ultimo sconto" non accenna a finire e anche in questo caso tutto si gioca sul filo di pochi euro.