Unieuro, Samsung Galaxy A23 5G in sconto del 28% per Natale

Dopo aver trattato l'offerta Unieuro su un TV LG NanoCell, è giunto il momento di tornare a soffermarci su una promozione lanciata dalla popolare catena in questo periodo pre-natalizio. Infatti, è stato avviato uno sconto non di poco conto sullo smartphone Samsung Galaxy A23 5G.

Quest'ultimo viene dunque ora proposto a un prezzo pari a 249,90 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. In parole povere, c'è di mezzo un possibile risparmio del 28%, dato che dal sito Web della nota catena si apprende che precedentemente il costo del dispositivo mobile era di 349,90 euro. Si fa insomma riferimento a uno sconto di 100 euro.

In ogni caso, l'offerta rientra nell'iniziativa promozionale Sottocosto di Unieuro, che proseguirà fino al 17 dicembre 2022. Insomma, avrete a disposizione diversi giorni per poter usufruire della promozione, in seguito alla pubblicazione di questa notizia. Ricordiamo, tra l'altro, che Samsung Galaxy A23 5G è stato annunciato ad agosto 2022. Per il resto, potrebbe interessarvi notare che il modello da 4/128GB viene proposto a 220,74 euro su Amazon (ma la disponibilità è limitata e si passa per rivenditori), nonché a 225,99 euro da MediaWorld.

Sembra insomma trattarsi di un buon periodo in generale per mettere le mani sul dispositivo, considerando anche l'imminente arrivo di Natale. A tal proposito, se siete alla ricerca di "regali dell'ultimo minuto", potrebbe interessarvi dare un'occhiata al canale Telegram degli sconti.