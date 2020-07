Unieuro, Samsung Galaxy A30s è l'Offerta del Giorno: superata Amazon

Dopo aver trattato l'offerta sulle cuffie Bluetooth economiche, è bene tornare ad analizzare le promozioni tecnologiche di Unieuro, in quanto questa volta la nota catena ha superato anche il prezzo proposto da Amazon per quanto riguarda lo smartphone Samsung Galaxy A30s.

Infatti, il dispositivo, che dispone di 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, viene proposto a 179,90 euro da Unieuro. Stando al portale ufficiale della nota catena, in precedenza il costo era fissato a 259,90 euro, quindi il possibile risparmio è pari a 80 euro. La promozione rientra nell'iniziativa "Offerta del Giorno" del 17 luglio 2020, quindi lo sconto sarà attivo ancora poche per ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia. La colorazione coinvolta nell'offerta è quella Black.

Analizzando il costo del dispositivo sui vari store online, abbiamo scoperto che i rivenditori di Amazon Italia vendono Samsung Galaxy A30s a 183 euro (poco più di Unieuro). Da MediaWorld, invece il prezzo è pari a 200,99 euro. Insomma, la promozione avviata da Unieuro può risultare interessante per una certa tipologia di utente, dato che lo smartphone viene venduto a un costo inferiore rispetto agli altri store principali.

Tra l'altro, è interessante notare il fatto che il prezzo da Unieuro si avvicina molto a quello proposto da Esselunga qualche settimana fa. Tuttavia, in quell'occasione era necessario recarsi fisicamente in uno dei punti vendita aderenti all'iniziativa e l'offerta era valida salvo esaurimento scorte.