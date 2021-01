Unieuro, Samsung Galaxy A31 scontato del 39%: c'è anche un risparmio extra

Non ci sono solamente sconti su Samsung Galaxy S21 lato smartphone in queste ore. Infatti, Unieuro ha avviato un'offerta relativa a un altro smartphone dell'azienda sudcoreana. Più precisamente, ci riferiamo al modello Samsung Galaxy A31.

Infatti, quest'ultimo viene proposto a 194 euro tramite il sito ufficiale di Unieuro. Già così si tratterebbe di un risparmio del 39%, dato che in genere il prezzo del dispositivo, stando al portale della nota catena, sarebbe pari a 319,90 euro. Tuttavia, c'è anche un risparmio extra direttamente in carrello, dato che il prodotto rientra nell'iniziativa che permette di ottenere un ulteriore sconto del 5%. In parole povere, aggiungendo Samsung Galaxy A31 al carrello, il prezzo finale diventa 184,30 euro, per uno sconto totale pari a 135,60 euro.

Vi ricordiamo che lo smartphone è stato annunciato a giugno 2020 e dispone in questa versione di 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che MediaWorld vende il dispositivo a 194,99 euro. I rivenditori di Amazon Italia propongono invece lo smartphone a 194 euro.

Insomma, la promozione lanciata da Unieuro potrebbe risultare interessante per un certo tipo di utente, soprattutto per chi stava tenendo d'occhio da tempo questo modello.