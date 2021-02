Unieuro, Samsung Galaxy A31 in sconto del 38%: si scende sotto i 200 euro

Dopo aver trattato gli sconti relativi ai decoder DVB-T2, torniamo a dare un'occhiata alle promozioni attive in queste ore da Unieuro. Infatti, la nota catena ha avviato uno sconto consistente legato allo smartphone Samsung Galaxy A31.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il dispositivo viene venduto a un prezzo di 197 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, in precedenza il costo del prodotto era pari a 319,90 euro, quindi si tratta di uno sconto del 38%, ovvero di 122,90 euro. Si scende inoltre sotto alla "barriera psicologica" dei 200 euro, quindi lo smartphone si sta facendo sempre più interessante, soprattutto per coloro che lo stavano tenendo d'occhio da tempo.

Ricordiamo che il dispositivo coinvolto, annunciato originariamente a fine giugno 2020, dispone di 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, nonché di una batteria da 5000 mAh. I più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che il prodotto era finito al centro di altre offerte qualche mese fa, ma in quel caso il prezzo era superiore.

Per il resto, analizzando quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che Amazon Italia propone lo smartphone a 193,89 euro. Tuttavia, in questo caso la disponibilità non è esattamente immediata. Per quel che concerne, invece, MediaWorld, il prezzo è pari a 197,99 euro.