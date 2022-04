Unieuro, Samsung Galaxy A32 5G in promozione: 33% in meno del solito

In questo weekend potreste non voler dare un'occhiata solamente alle Offerte Solo Online di Unieuro, dato che ci sono anche diverse altre iniziative promozionali legate alla ben nota catena. A tal proposito, non manca uno sconto sullo smartphone Samsung Galaxy A32 5G.

Più precisamente, il dispositivo viene proposto a un costo di 199,99 euro sul sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere sul portale di quest'ultima catena, in precedenza il prodotto veniva venduto a 299,90 euro. C'è un possibile risparmio pari a 99,91 euro, ovvero lo sconto è pari a 33%. Insomma, capite bene che potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando uno smartphone Android dal costo non esagerato.

Sotto la scocca, tra le altre caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy A32 5G, troviamo una batteria da 5.000 mAh, 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Per il resto, risulta interessante approfondire le proposte relative al dispositivo effettuate dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che anche MediaWorld vende lo smartphone a un prezzo pari a 199,99 euro.

I rivenditori di Amazon Italia, invece, vendono il prodotto a un costo di 213,90 euro. Certo, non si fa esattamente riferimento al più prestante e recente dei dispositivi di Samsung, dato che Samsung Galaxy A32 5G è stato originariamente annunciato a gennaio 2021, ma potrebbe trattarsi di un buon momento per mettere le mani sullo smartphone.