Unieuro, Samsung Galaxy A51 in offerta per poche ore: Amazon risponde

In seguito all'offerta su Samsung Galaxy Z Flip, si torna a parlare di sconti in campo tecnologico e più precisamente in ambito smartphone. Tuttavia, questa volta Unieuro non ha scontato un dispositivo pieghevole, bensì Samsung Galaxy A51.

In particolare, lo smartphone viene venduto a 279,90 euro sul portale ufficiale della nota catena. Stando a quest'ultimo, in precedenza il costo era di 379,90 euro, quindi si tratta di un risparmio di 100 euro. La colorazione coinvolta è quella Black e vi ricordiamo che il dispositivo monta 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. In ogni caso, è bene sottolineare che la promozione rientra nell'iniziativa "Offerta del Giorno" di oggi 19 luglio 2020, quindi è possibile usufruirne per un tempo limitato.

Analizzando il costo del dispositivo negli altri store principali, abbiamo scoperto che anche MediaWorld ha lanciato una promozione simile. Infatti, la nota catena propone Samsung Galaxy A51 a un prezzo di 279 euro (ovvero 90 centesimi in meno di Unieuro). Insomma, come spesso accade, la "battaglia all'ultimo sconto" tra Unieuro e MediaWorld si gioca sul filo di pochi centesimi.

Tuttavia, in questi casi è sempre bene dare un'occhiata alle offerte messe in atto dai rivenditori di Amazon Italia. Infatti, qui il prezzo è pari a 261 euro. Tuttavia, la spedizione non è delle più veloci e si passa per terzi (non è un prodotto venduto e spedito da Amazon, per intenderci).