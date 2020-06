Unieuro, Samsung Galaxy A71 scende sempre più di prezzo

In seguito allo sconto sul monopattino elettrico Momo Design, Unieuro torna ad avviare un'interessante promozione relativa ai dispositivi mobili. In particolare, il protagonista dell'offerta questa volta è lo smartphone Samsung Galaxy A71.

Il dispositivo viene infatti venduto a 349 euro sul sito ufficiale di Unieuro. Lo smartphone coinvolto dispone di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. In precedenza, il prezzo era fissato a 479,90 euro, quindi stiamo parlando di uno sconto del 27%. In parole povere, si risparmiano 130,90 euro.

Dando un'occhiata al costo di Samsung Galaxy A71, che tra l'altro è uno smartphone arrivato in Italia a inizio 2020, abbiamo scoperto che anche MediaWorld ha lanciato una promozione simile. Infatti, lo smartphone viene venduto a 349 euro sul sito della nota catena. Le colorazioni coinvolte sono quelle Black, Silver e Blue. Insomma, come ormai è consuetudine, Unieuro e MediaWorld si stanno sfidando a chi fa lo "sconto più elevato".

Questo va chiaramente a favore dei clienti, dato che possono portarsi a casa lo smartphone a un prezzo inferiore. Per farvi un esempio concreto, giusto qualche settimana fa Galaxy A71 era in offerta da MediaWorld, ma costava 369 euro. Questo significa che è bastato attendere relativamente pochi giorni per vedere scendere il prezzo di ulteriori 20 euro.

Per quanto riguarda Amazon Italia, lo smartphone, sempre nella sua versione da 6/128GB, viene venduto tramite rivenditori a un prezzo simile a quello delle due catene.