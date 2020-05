Unieuro su Samsung Galaxy Note 10 Lite: 179 euro in meno e Buds+ in omaggio

In seguito all'offerta sul TV QLED Q60R di Samsung, torniamo a parlare della nota catena di elettronica Unieuro e dei suoi sconti. Questa volta entriamo in campo smartphone, dato che il prodotto coinvolto è Samsung Galaxy Note 10 Lite.

In particolare, il dispositivo viene venduto a 450 euro sul sito ufficiale di Unieuro. In precedenza lo smartphone costava 629 euro, quindi il risparmio è di 179 euro. Ma non è finita qui: chi acquisterà Galaxy Note 10 Lite dalla nota catena entro il 7 giugno 2020 riceverà gli auricolari Galaxy Buds+ in omaggio. Insomma, potrebbe trattarsi di un'occasione piuttosto ghiotta per coloro che stavano tenendo d'occhio da tempo lo smartphone.

Per darvi un quadro più preciso in merito alla bontà della promozione, analizziamo brevemente il prezzo di MediaWorld. In questo caso, Samsung Galaxy Note 10 Lite viene venduto a 479 euro, sempre con le Galaxy Buds+ in omaggio. Insomma, le due note catene si stanno dando ancora una volta "battaglia" relativamente agli sconti, ma questa volta Unieuro sembra essere in testa. In ogni caso, il modello coinvolto dispone di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. La colorazione è quella Aura Black.

Per quanto riguarda Amazon, al momento in cui scriviamo il dispositivo è venduto a un prezzo leggermente inferiore a quello di Unieuro, ma solamente tramite rivenditori e con spedizioni non propriamente veloci.

Per maggiori dettagli in merito al dispositivo, vi consigliamo di consultare la nostra recensione di Samsung Galaxy Note 10 Lite.