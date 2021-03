Unieuro, Samsung Galaxy Note 20 in offerta al 38% in meno per poche ore

Non ci sono solamente gli sconti relativi al più recente volantino da Unieuro in queste ore. Infatti, non mancano anche varie offerte a tempo, tra cui una promozione legata allo smartphone Samsung Galaxy Note 20.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la nota catena propone il dispositivo a un prezzo di 599 euro mediante il suo portale ufficiale. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo, solitamente il prodotto costerebbe 979,90 euro. Si tratta dunque di un possibile risparmio del 38%, ovvero di 380,90 euro. Ricordiamo che lo smartphone dispone di 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, nonché del supporto al 4G. Tra le colorazioni messe in promozione da Unieuro, troviamo quelle Mystic Green, Mystic Bronze e Mystic Gray.

Fate tuttavia attenzione al fatto che lo sconto rimarrà attivo per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia, in quanto rientra nell'iniziativa "Offerte del giorno" del 16 marzo 2021. Inoltre, al momento in cui scriviamo alcune varianti dello smartphone risultano già esaurite, quindi la promozione sembra aver già attirato un buon numero di utenti.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online che vendono Samsung Galaxy Note 20, siamo venuti a conoscenza del fatto che MediaWorld proporrebbe il dispositivo a 599 euro, ma al momento in cui scriviamo quest'ultimo non risulta disponibile. Per quel che riguarda, invece, Amazon Italia, questo modello viene venduto a 697,98 euro tramite rivenditori.

Se volete approfondire il dispositivo coinvolto, potete farlo mediante la nostra recensione di Samsung Galaxy Note 20 (pubblicata a ottobre 2020).