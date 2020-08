Unieuro, Samsung Galaxy Note 20 già in offerta preorder: superata Amazon!

In seguito all'iniziativa "Speciale Samsung", torniamo a trattare gli sconti in campo tecnologico di Unieuro. Più precisamente, ci soffermiamo ancora una volta su dispositivi dell'azienda sudcoreana. Infatti, i prodotti in offerta sono gli ultimi arrivati in casa Samsung, ovvero gli smartphone della gamma Galaxy Note 20.

Per chi non lo sapesse, questi ultimi sono stati annunciati durante l'evento Unpacked del 5 agosto 2020. Ci riferiamo, dunque, a Samsung Galaxy Note 20 4G, Galaxy Note 20 5G e Galaxy Note 20 Ultra 5G con 256GB di memoria interna. Insomma, stiamo parlando degli stessi modelli arrivati recentemente su Amazon Italia. Riportiamo, dunque, di seguito le offerte attive da Unieuro, che sono legate al preorder dei succitati smartphone (l'effettiva disponibilità partirà dal 21 agosto 2020).

Samsung Galaxy Note 20 4G : 899 euro (al posto di 979,90 euro, risparmio pari a 80,90 euro);

: 899 euro (al posto di 979,90 euro, risparmio pari a 80,90 euro); Samsung Galaxy Note 20 5G : 999 euro (il costo sarebbe di 1079,90 euro, quindi si risparmiano 80,90 euro);

: 999 euro (il costo sarebbe di 1079,90 euro, quindi si risparmiano 80,90 euro); Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (256GB): 1249 euro (al posto di 1329,90 euro, risparmio di 80,90 euro).

In parole povere, Unieuro ha scontato tutti gli smartphone della nuova gamma di Samsung di 80,90 euro. Un'offerta che potrebbe fare gola a una certa tipologia di utenza, considerando che si tratta di un preordine. Abbiamo evitato di elencare tutte le colorazioni in sconto, ma, se volete dare un'occhiata alle varie possibilità, potete farlo consultando questa pagina del sito di Unieuro.

Per quanto riguarda gli altri store principali, anche MediaWorld ha avviato un'offerta legata a questi dispositivi. I prezzi sono in linea generale più alti rispetto a quelli di Unieuro, ma è possibile ottenere una gift card del valore di 50 euro. Per tutti i dettagli del caso, potete fare riferimento al portale ufficiale della nota catena.

Inoltre, abbiamo scoperto che anche Amazon ha lanciato un'offerta legata al preorder. Anche in questo caso, i prezzi sono in linea generale più alti rispetto a quelli di Unieuro, come potete vedere a partire dalla pagina di Galaxy Note 20 Ultra 5G su Amazon Italia.