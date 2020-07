Unieuro, Samsung Galaxy S10 Lite scontato di ben 280 euro

Sono giorni di grandi sconti in casa Unieuro. In seguito agli HP Days, torniamo a trattare gli sconti tecnologici della nota catena per via di un'interessante promozione relativa allo smartphone Samsung Galaxy S10 Lite.

I più attenti tra di voi si ricorderanno che questo modello era già stato scontato qualche settimana fa da MediaWorld. Tuttavia, in quell'occasione il prezzo era pari a 449 euro, mentre l'offerta di Unieuro di cui vi parliamo oggi 31 luglio 2020 propone il dispositivo a 399 euro. Insomma, in poche settimane il prezzo è calato di 50 euro. Le colorazioni coinvolte sono quelle Black, Blue e White, mentre vi ricordiamo che questo modello monta 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Tra l'altro, dando un'occhiata anche ai portali ufficiali degli altri principali store online, abbiamo scoperto che MediaWorld ha lanciato una promozione simile. Infatti, quest'ultima catena ha abbassato il prezzo di Samsung Galaxy S10 Lite proprio a 399 euro. Insomma, la "guerra all'ultima promozione" tra Unieuro e MediaWorld non sembra proprio volerne sapere di terminare, un aspetto che va a favore dei clienti.

Sappiamo quello che state pensando: i rivenditori di Amazon Italia sono rimasti fermi immobili? Ovviamente no e infatti lo smartphone viene venduto a un prezzo di 398,99 euro (un centesimo in meno che da Unieuro). Insomma, i rivenditori non si smentiscono mai.