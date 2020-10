Unieuro: Samsung Galaxy S10 in offerta, Amazon è superata di molto

In seguito all'offerta relativa ad iPhone SE 2020, Unieuro è tornata a lanciare una promozione interessante per quanto riguarda il mondo dei dispositivi mobili. Infatti, lo sconto che trattiamo in data odierna è relativo allo smartphone Samsung Galaxy S10 Lite.

Più precisamente, il succitato modello viene venduto a 399 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Stando a quest'ultimo sito Web, in genere il costo dello smartphone sarebbe pari a 679 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 280 euro. L'offerta rientra nell'ultimo Sottocosto e vi ricordiamo che il dispositivo dispone di 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Le colorazioni messe in offerta da Unieuro sono quelle Black, White e Blue.

Per quanto riguarda gli altri store principali, MediaWorld proporrebbe il dispositivo a 419 euro mediante il suo sito ufficiale. Tuttavia, al momento in cui scriviamo, lo smartphone risulta non disponibile all'acquisto. Per quel che concerne, invece, i rivenditori di Amazon Italia, questi ultimi propongono Samsung Galaxy S10 Lite a un prezzo di 462 euro, ovvero 63 euro in più rispetto a quanto proposto da Unieuro.

Insomma, si tratta sicuramente di un'offerta che potrebbe fare gola a un certo tipo di utente. Vi ricordiamo, inoltre, che giusto qualche settimana fa il prezzo era più elevato, dato che lo smartphone veniva venduto a 429 euro da MediaWorld.