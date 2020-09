Unieuro, Samsung Galaxy S20+ crolla ulteriormente di prezzo

Vi ricordate della "battaglia all'ultimo sconto" di qualche settimana fa tra Unieuro e Amazon per Samsung Galaxy S20+? In quel caso il "testa a testa" aveva fatto calare il prezzo del succitato smartphone, ma adesso Unieuro sembra aver deciso di "superare" tutti con la sua ultima offerta su Samsung Galaxy S20+.

Più precisamente, la nota catena ha abbassato il prezzo del dispositivo a 709 euro sul suo portale ufficiale. Già così si tratterebbe, stando al sito Web ufficiale di Unieuro, di un possibile risparmio pari a 320 euro, in quanto solitamente il prezzo dello smartphone sarebbe di 1029 euro. Inoltre, si tratta di un prezzo inferiore di 20 euro a quello della promozione di qualche settimana fa. Tuttavia, non è finita qui. Infatti, il prodotto rientra nell'iniziativa che consente di ottenere un 5% di sconto aggiuntivo. Questo significa che, aggiungendo lo smartphone al carrello, il prezzo scende a 673,55 euro. Lo sconto totale è quindi pari a 355,45 euro.

Per quanto riguarda gli altri store principali, MediaWorld ha abbassato il costo a 709 euro, ma in questo caso non ci sono ulteriori sconti. Giusto per farvi capire di quanto è crollato il prezzo di Samsung Galaxy S20+, pensate che da MediaWorld la versione "standard" di Samsung Galaxy S20 costa 699 euro. In parole povere, Samsung Galaxy S20+ da Unieuro costa meno che Samsung Galaxy S20 da altre parti.

Per quanto riguarda i rivenditori di Amazon Italia, il prezzo è fissato a 709 euro. Insomma, la promozione lanciata da Unieuro potrebbe risultare interessante per una certa tipologia di utente.