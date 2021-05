Unieuro, Samsung Galaxy S20 FE in offerta al 40% in meno: ultima occasione

In seguito all'offerta relativa a uno smart TV economico di Panasonic, torniamo a dare un'occhiata alle iniziative promozionali avviate da Unieuro. Infatti, la nota catena ha lanciato uno sconto legato allo smartphone Samsung Galaxy S20 FE.

Il prezzo è intrigante: 399 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Si tratta dunque di uno sconto del 40%, ovvero di 270 euro, dato che in genere il prezzo di questa variante 4G con processore Exynos 990 è di 669 euro. Non male, considerando il fatto che si tratta di un dispositivo arrivato nella seconda metà del 2020.

La promozione rientra nell'iniziativa "Samsung Dream Days", che continuerà fino al 3 maggio 2021. Si tratta dunque degli ultimi giorni per usufruire dell'offerta. In ogni caso, le colorazioni messe in offerta da Unieuro sono quelle Mint, Navy, White, Red, Orange e Lavender. Visto il prezzo, come potete immaginare, le unità stanno finendo a ritmi elevati, ma è possibile utilizzare il tasto "Notifica disponibilità" per ottenere informazioni su eventuali "restock".

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che MediaWorld propone lo smartphone a 599 euro. I rivenditori di Amazon Italia, invece, vendono il prodotto a 474 euro (anche se le unità disponibili sono limitate al momento in cui scriviamo).

Se volete approfondire il modello coinvolto, potete fare riferimento alla nostra recensione di Samsung Galaxy S20 FE (pubblicata a ottobre 2020). Per il resto, ricordiamo che in questi giorni si vocifera del possibile arrivo di una variante 4G con processore Snapdragon 865 del dispositivo.