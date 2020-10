Unieuro: Samsung Galaxy S20 FE in offerta, ma il prezzo crolla su Amazon

Dopo aver trattato l'offerta relativa a un TV Samsung 4K, "torniamo" da Unieuro per dare un'occhiata a un'altra promozione tecnologica. Parliamo sempre dell'azienda sudcoreana, ma questa volta ci spostiamo nel mondo dei dispositivi mobili. Infatti, il prodotto messo in sconto dalla nota catena è lo smartphone Samsung Galaxy S20 FE.

I più attenti tra di voi si ricorderanno che il dispositivo è stato, giusto qualche giorno fa, al centro di una promozione di MediaWorld, che aveva portato il prezzo a 648 euro. Perché tornare, dunque, a parlare di questo smartphone? Beh, innanzitutto per via del fatto che anche Unieuro ha abbassato il suo costo, dato che ora Samsung Galaxy S20 FE viene venduto a 649 euro sul portale ufficiale della nota catena. Vi ricordiamo che il dispositivo è stato annunciato a fine settembre 2020 con un prezzo iniziale pari a 669 euro, per quanto riguarda la sua variante 4G con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. In parole povere, stiamo parlando di uno sconto di 20 euro per quel che concerne Unieuro. Non male se pensiamo che si tratta di uno smartphone particolarmente recente.

Tuttavia, a sorprendere è lo sconto attivato dai rivenditori di Amazon, dato che Samsung Galaxy S20 FE costa già 583 euro. Questo significa che in pochi giorni il prezzo è crollato di 86 euro rispetto al costo di listino. Nel frattempo, da MediaWorld lo smartphone viene venduto a 649 euro.

Insomma, si tratta sicuramente di una situazione interessante, che potrebbe convincere coloro che stavano aspettando un calo di questo tipo.