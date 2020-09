Unieuro, Samsung Galaxy S20 in super sconto dopo l'annuncio di S20 FE

In seguito agli sconti relativi ai prodotti ASUS, Unieuro torna a lanciare promozioni in campo tecnologico. Più precisamente, questa volta la nota catena si sposta nel mondo dei dispositivi mobili, dato che il prodotto messo in offerta è lo smartphone Samsung Galaxy S20.

Sicuramente i più attenti tra di voi saranno a conoscenza del fatto che recentemente è stato annunciato il nuovo Samsung Galaxy S20 FE, ovvero la cosiddetta Fan Edition dello smartphone, che parte da 669 euro in Italia. Ebbene, come spesso avviene in questi casi, l'arrivo di una nuova variante porta con sé un calo di prezzo del modello a cui fa riferimento. Non sembra, dunque, un caso il fatto che Unieuro abbia abbassato il costo di Samsung Galaxy S20 a 599 euro sul suo sito ufficiale. Stando al portale ufficiale della nota catena, in genere il prezzo sarebbe pari a 929 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 330 euro.

Il modello coinvolto monta 8GB di RAM, nonché 128GB di memoria interna. Vi ricordiamo che si tratta di un flagship di Samsung uscito nel 2020, quindi stiamo parlando di uno smartphone ancora particolarmente valido. La colorazione messa in offerta da Unieuro è quella Blue.

Analizzando la situazione, abbiamo notato che gli altri principali store online hanno "risposto" a Unieuro. Infatti, il succitato smartphone viene venduto proprio a 599 euro da MediaWorld, anche se, per il momento, il prodotto risulta non disponibile. Per quanto riguarda i rivenditori di Amazon Italia, il prodotto viene proposto sempre a 599 euro. Insomma, l'annuncio di Galaxy S20 FE sembra aver "generato" dei super sconti, contando che solamente qualche mese fa costava 100 euro in più.