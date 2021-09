Unieuro, Samsung Galaxy S21 5G in offerta con uno specifico codice

Dopo aver trattato l'iniziativa "Sconti di Settembre" di Unieuro a livello generale, torniamo ad approfondirla per via di un'offerta legata allo smartphone Samsung Galaxy S21 5G.

Più precisamente, il dispositivo è al centro di uno sconto di base del 5%. Infatti, il modello viene venduto a 829 euro sul sito Web ufficiale di Unieuro, al posto dei precedenti 879 euro. Tuttavia, il risparmio più consistente si può ottenere utilizzando il codice 180GALAXYS21 direttamente nel carrello, poco prima di portare a termine l'acquisto. In questo modo, si può ottenere un ulteriore sconto di 180 euro. Questo significa che il prezzo finale diventa 649 euro, per un risparmio totale di 230 euro. Non male, considerando anche il fatto che la gamma Samsung Galaxy S21 è stata annunciata a inizio 2021.

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi ha intenzione di acquistare questo modello del noto brand sudcoreano. In ogni caso, se avete intenzione di approfondirlo, potete farlo consultando la nostra recensione di Samsung Galaxy S21 5G (uscita ad aprile 2021). I prezzi che abbiamo riportato in precedenza riguardano la variante che dispone di 128GB di memoria interna. Per il resto, sarà possibile utilizzare il succitato codice fino al 23 settembre 2021, giorno di scadenza dell'iniziativa "Sconti di Settembre".

Dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che anche MediaWorld ha lanciato una promozione simile. Infatti, quest'ultima catena propone lo smartphone a 829 euro e anche in questo caso è possibile ottenere un ulteriore sconto di 180 euro. Tuttavia, il codice da utilizzare cambia: da MediaWorld è GALAXYTOP. Su Amazon Italia, invece, il dispositivo viene proposto a 788 euro tramite rivenditori.