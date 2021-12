Unieuro, Samsung Galaxy S21+ 5G scontato del 30% con notebook in omaggio!

Dopo aver approfondito l'iniziativa promozionale Natalissimi di Unieuro, torniamo a dare un'occhiata agli "scaffali virtuali" della nota catena per via di una combinazione di promozioni relativa allo smartphone Samsung Galaxy S21+ 5G.

Più precisamente, proprio nell'ambito del succitato volantino "Natalissimi", che sarà attivo fino al 24 dicembre 2021, è stato avviato uno sconto del 30% sul dispositivo. Infatti, ora Unieuro propone lo smartphone a 749 euro (8/128GB), al posto dei precedenti 1.079 euro. In parole povere, è possibile risparmiare 330 euro. Niente male, considerando anche il fatto che la disponibilità su Amazon Italia, che offre il dispositivo proprio a 749 euro, risulta piuttosto limitata al momento in cui scriviamo. Il prezzo in ogni caso è di 749 euro anche da MediaWorld.

L'aspetto che risulta più interessante della promozione però, sia per quel che riguarda Unieuro che per quel che concerne MediaWorld, è il fatto che fino al 19 dicembre 2021 è possibile ottenere in omaggio un notebook Samsung Galaxy Chromebook Go a fronte dell'acquisto dello smartphone. Infatti, come potete leggere nella pagina del portale Unieuro dedicata all'iniziativa, acquistando un prodotto appartenente alla gamma Galaxy S21 Series 5G e registrando l'acquisto si potrà ottenere questo beneficio.

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per portarsi a casa due prodotti legati all'ecosistema Samsung.