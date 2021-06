Unieuro, Samsung Galaxy S21 5G e Woow bike in omaggio a meno di 700 Euro

La nuova incredibile iniziativa di Unieuro che permette di ottenere la bici pieghevole woow bike coinvolge anche il nuovo Samsung Galaxy S21 5G. Grazie al nuovo voucher promozionale, sarà possibile avere questa interessante accoppiata con oltre 400 Euro di sconto. Ecco i dettagli.

Il Galaxy S21 infatti è tra i dispositivi compatibili con la woow bike in omaggio ma questa promozione è cumulabile anche con un coupon messo a disposizione da Unieuro che ci consente di ottenere un ulteriore ribasso di 150 Euro.

Il totale? Portarci a casa il nuovo Samsung Galaxy S21 con la bellissima woow bike, ancora per qualche giorno, ci costerà appena 679 Euro per un risparmio complessivo di 449,90 Euro.

Per procedere all'adesione non dovremo fare altro che cliccare sul link e aggiungere il Galaxy S21 5G da 128GB nella nostra colorazione preferita nel carrello. Una volta arrivati al checkout, potremo selezionare la bici in omaggio, disponibile nelle colorazioni nero e giallo, con freni a disco e pneumatici fat da 20 pollici.

Sempre in questa pagina, nel campo relativo ai coupon, dovremo inserire il codice promozionale "150GALAXYS21" per ottenere l'ulteriore sconto di 150 Euro sul totale e proseguire sino al pagamento.

Si tratta di un'occasione davvero unica per chi è alla ricerca di un nuovo top di gamma e con l'arrivo del bel tempo, una nuova bici potrebbe rientrare fra i desideri di molti.