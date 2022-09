Unieuro, parte la Samsung Galaxy Week: tanti sconti fino al 2 Ottobre 2022

Unieuro lancia oggi la "Galaxy Week", il nuovo volantino che propone un'ampia gamma di sconti fino al2 Ottobre 2022 sui dispositivi Galaxy di Samsung. Interessati sono non solo gli smartphone ma anche gli smartwatch ed i PC.

Partendo dagli smartphone, il Galaxy S21 viene proposto a 599 Euro, il 7% in meno rispetto ai 649 Euro di listino, mentre il Galaxy A53 5G passa a 369 Euro, con un risparmio del 21% se si confronta con i 469,99 Euro imposti dal produttore. Interessante anche la riduzione sul Galaxy A13, che può essere acquistato a 179,99 Euro, in calo dai 219,90 Euro precedenti. In sconto troviamo anche il Samsung Galaxy S22, a 679 Euro, il 22% in meno dagli 879 Euro di listino.

Tra i tablet, invece, segnaliamo il Galaxy Tab A7 Lite a 109,99 Euro, il 35% in meno rispetto ai 169,99 Euro di listino, mentre il Galaxy Tab A8 con 128 gigabyte di memoria interna è disponibile a 249,90 Euro, in calo del 19% dai 309,90 Euro di listino.

Fronte smartwatch, invece, il Galaxy Watch4 da 40mm è disponibile a 149,99 Euro, mentre il modello da 44mm è disponibile a 199,99 Euro, comunque in calo di 100 Euro rispetto al prezzo precedente.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile direttamente attraverso questo indirizzo.