Unieuro, Samsung Galaxy Z Fold3 5G scontato del 24% per il 2022

I segnali sono inconfondibili: dalle 20:30 a reti unificate ci sarà il Messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, seguito su Rai 1 a partire dalle ore 21:00 da "L'Anno che Verrà" con Amadeus. Insomma, il 2022 sta arrivando e c'è voglia di cambiamento. A proposito di innovazione, c'è un'offerta per gli appassionati di tecnologia.

Infatti, il modello da 256GB dello smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Fold3 5G è al centro di una promozione, dato che viene proposto a 1399 euro tramite il sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere sul portale della nota catena, in precedenza il costo del dispositivo era pari a 1849 euro. Basta dunque effettuare un rapido calcolo per comprendere che c'è uno sconto del 24%, ovvero si possono risparmiare 450 euro.

Certo, in passato ci sono già state promozioni simili, ma solitamente l'arrivo dell'anno nuovo porta con sé anche la voglia di provare qualcosa di diverso, in questo caso un foldable. Chi si è perso le precedenti occasioni potrebbe dunque trovare una buona occasione nella promozione di Unieuro, considerato anche il fatto che al momento in cui scriviamo il prodotto costa 1849 euro su Amazon, così come sul portale ufficiale di MediaWorld (in quest'ultimo caso ci sarebbe la possibilità di abbinare il portatile Samsung Galaxy Chromebook Go a "prezzo speciale", ma al momento in cui scriviamo quest'ultimo non risulta aggiungibile al carrello sul sito Web di MediaWorld, in quanto non disponibile).

Per il resto, se avete intenzione di approfondire il modello coinvolto, potreste voler fare riferimento alla nostra recensione di Samsung Galaxy Z Fold3 5G.