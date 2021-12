Unieuro, Samsung Galaxy Z Fold3 5G in sconto del 24% con portatile in regalo

Non c'è solamente l'offerta di Unieuro relativa a Samsung Galaxy S21+ 5G a vedere la presenza di un computer portatile in omaggio. Infatti, la nota catena ha lanciato anche una promozione legata allo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Fold3 5G.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il dispositivo viene ora venduto a 1399 euro sul portale ufficiale di Unieuro (12/256GB). Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che solitamente il costo del prodotto sarebbe pari a 1.849 euro, quindi lo sconto è del 24%. In parole povere, si possono risparmiare 450 euro. La promozione rientra nel volantino Natalissimi di Unieuro, che rimarrà attivo fino al 24 dicembre 2021.

Già lo sconto "di base" potrebbe rivelarsi interessante per un certo tipo di utente, in quanto, ad esempio, Amazon Italia vende il prodotto a 1849 euro. Inoltre, dando un'occhiata a quanto proposto da MediaWorld, abbiamo notato che quest'ultima catena venderebbe lo smartphone a 1399 euro, ma al momento in cui scriviamo il dispositivo non risulta disponibile in alcuna colorazione. Insomma, va ricordato che il periodo non è dei migliori in termini di scorte.

L'offerta potrebbe dunque risultare intrigante per più di qualcuno, anche in virtù del fatto che fino al 19 dicembre 2021 sarà possibile ottenere in omaggio il portatile Samsung Galaxy Chromebook Go. Per tutti i dettagli del caso, consigliamo di fare riferimento alla pagina del portale Unieuro dedicata all'iniziativa (bisogna registrare l'acquisto e seguire le apposite indicazioni).

In ogni caso, se volete approfondire il prodotto coinvolto, potete fare riferimento alla nostra recensione di Samsung Galaxy Z Fold3 5G.